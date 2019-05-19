Шахтер опередил Динамо по количеству трофеев в истории независимой Украины Вчера, 21:12 441 Цей матеріал також доступний українською Ф К Шахтер Шахтер 12-й раз стал чемпионом Украины Ф К Шахтер

Донецкий Шахтер досрочно оформил чемпионство Украины в сезоне 2018/19 и стал самым титулованным футбольным клубом Украины со времен независимости.

Шахтер победил луганскую Зарю со счетом 1:0 в матче 29 тура украинской Премьер-лиги и 12-й раз в истории стал чемпионом Украины. Это позволило «горнякам» обойти главного конкурента киевское Динамо по количеству трофеев.

Со времен независимости Украины Шахтер завоевал 34 трофея, у Динамо осталось 33.

Динамо и Шахтер встретятся в очном противостоянии уже в следующем туре чемпионата Украины 22 мая.

В рамках 29 тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер победил луганскую Зарю 1:0 и досрочно стал чемпионом Украины.

Ранее донецкий Шахтер стал обладателем Кубка Украины, одолев в финале Ингулец 4:0.