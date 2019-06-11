Шахтер объявил о расставании с Фонсекой Сегодня, 11:15 Цей матеріал також доступний українською FC SHAKHTAR Пауло Фонсека покидает Шахтер FC SHAKHTAR

Главный тренер донецкого Шахтера Пауло Фонсека покидает клуб после трех сезонов.

Об этом сообщает официальный сайт горняков.



Фонсека возглавил Шахтер 1 июня 2016 года. За три сезона португальский специалист сделал три «золотых дубля».

Под руководством Фонсеки Шахтер выиграл три чемпионских титула, три раза завоевывал Кубок Украины и стал обладателем Суперкубка Украины.

Ранее появилась информация, что нынешний рулевой Шахтера Паулу Фонсека близок к тому, чтобы возглавить итальянскую Рому.

Сообщалось, что главный тренер греческого ПАОКа Разван Луческу может возглавить донецкую команду. Одним из кандидатов СМИ также называют бывшего наставника испанского Бетиса Кике Сетьена.

Также СМИ сообщают, что новым тренером Шахтера станет наставник португальской Витории Гимарайнш Луиш Каштру.

