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Шахтер объявил о назначении нового тренера

Сегодня, 15:44
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Шахтер объявил о назначении нового тренера - фото

FC SHAKHTAR

Шахтер подписал с Каштру двухлетнее соглашение

Донецкий Шахтер назначил новым главным тренером португальского специалиста Луиша Каштру.

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Контракт с Каштру вступает в силу 12 июня и рассчитан на два года.

Предыдущим клубом 57-летнего Каштру была Витория Гимарайнш из чемпионата Португалии.

В сезоне-2018/19 Витория с Каштру заняла 5-е место в национальном первенстве и квалифицировалась в Лигу Европы.

Накануне Шахтер объявил об уходе Пауло Фонсеки, который проработал в клубе три сезона.

В тот же день Фонсека был назначен главным тренером итальянской Ромы.

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