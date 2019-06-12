Шахтер объявил о назначении нового тренера
Донецкий Шахтер назначил новым главным тренером португальского специалиста Луиша Каштру.
Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.
Контракт с Каштру вступает в силу 12 июня и рассчитан на два года.
Предыдущим клубом 57-летнего Каштру была Витория Гимарайнш из чемпионата Португалии.
В сезоне-2018/19 Витория с Каштру заняла 5-е место в национальном первенстве и квалифицировалась в Лигу Европы.
Накануне Шахтер объявил об уходе Пауло Фонсеки, который проработал в клубе три сезона.
В тот же день Фонсека был назначен главным тренером итальянской Ромы.