Шахтер не ведет переговоры с экс-защитником Динамо - журналист Сегодня, 18:59 135 Цей матеріал також доступний українською ФК Динамо Слухи о переходе Хачериди в Шахтер может быть вбросом агентов - журналист ФК Динамо

Шахтер не обсуждает с бывшим защитником Динамо Евгением Хачериди его подписание, сообщил журналист Сергей Болотников.



В футбольном шоу ТаТоТаке он заявил, что по его информации донецкий клуб не ведет переговоры с 31-летним игроком обороны греческого ПАОКа.

"Очень похоже на типичный вброс агентов, которые хотят раскрутить игрока, чтобы его устроить в клуб", - добавил Болотников.

В январе 2019-го года сообщалось, что Хачериди может покинуть ПАОК. Одной из основных причин такого решения - малое количество игрового времени украинца в греческом клубе.

Накануне появилась информация, что бывший оборонец Динамо близок к переходу в Шахтер.

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека заявил, что никогда не слышал о том, что Хачериди может перейти в его команду.

