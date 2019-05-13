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Шахтер не ведет переговоры с экс-защитником Динамо - журналист

Сегодня, 18:59
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Шахтер не ведет переговоры с экс-защитником Динамо - журналист - фото

ФК Динамо

Слухи о переходе Хачериди в Шахтер может быть вбросом агентов - журналист

Шахтер не обсуждает с бывшим защитником Динамо Евгением Хачериди его подписание, сообщил журналист Сергей Болотников.

В футбольном шоу ТаТоТаке он заявил, что по его информации донецкий клуб не ведет переговоры с 31-летним игроком обороны греческого ПАОКа.

"Очень похоже на типичный вброс агентов, которые хотят раскрутить игрока, чтобы его устроить в клуб", - добавил Болотников.

В январе 2019-го года сообщалось, что Хачериди может покинуть ПАОК. Одной из основных причин такого решения - малое количество игрового времени украинца в греческом клубе. 

Накануне появилась информация, что бывший оборонец Динамо близок к переходу в Шахтер.

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека заявил, что никогда не слышал о том, что Хачериди может перейти в его команду.

Теги:   Евгений Хачериди Трансферы ФК Динамо (Киев) ФК Шахтер Футбол

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