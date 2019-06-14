Шахтер назвали претендентом на защитника Милана Сегодня, 00:50 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Amanda Perobelli Густаво Гомес (справа) выступает на правах аренды в Палмейрасе REUTERS/Amanda Perobelli

Шахтер интересуется услугами защитника Милана Густаво Гомесом, сообщает журналист Симоне Кристао.



В своем аккаунте в Twitter итальянский журналист написал, что конкурентом чемпиона Украины выступает Палмейрас, за который игрок выступает на правах аренды.

Как отмечает Кристао, бразильский клуб планирует активировать опцию выкупа Гомеса, ради чего ему нужно заплатить 1,5 миллиона евро.

В случае, если защитник проведет за команду из Сан-Паулу больше 50 процентов матчей, то Милан обязан получить еще 4,5 миллиона евро.

На днях экс-наставник Шахтера Паулу Фонсека заявил о том, что хотел бы забрать в свою новую команду, Рому, трех-четырех игроков донецкой команды.

Ранее появилась информация, что Динамо и Шахтер борются за подписание 16-летнего полузащитника Карпат Максим Хланя.