Ульяна Супрун
Где искать железо для организма
Джозеф Най
Как предотвратить цифровую войну?
Петр Олещук
Что изменит двухпалатный парламент?
Владислав Рашкован
Продать мечту. На кого стоит равняться, если ты — лидер
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Шахтер назвали претендентом на защитника Милана

Сегодня, 00:50
Цей матеріал також доступний українською
Шахтер назвали претендентом на защитника Милана - фото

REUTERS/Amanda Perobelli

Густаво Гомес (справа) выступает на правах аренды в Палмейрасе

Шахтер интересуется услугами защитника Милана Густаво Гомесом, сообщает журналист Симоне Кристао.

В своем аккаунте в Twitter итальянский журналист написал, что конкурентом чемпиона Украины выступает Палмейрас, за который игрок выступает на правах аренды.

Как отмечает Кристао, бразильский клуб планирует активировать опцию выкупа Гомеса, ради чего ему нужно заплатить 1,5 миллиона евро.

Читайте также:
 Могли пригласить еще год назад. Ахметов пояснил выбор наставника Шахтера

В случае, если защитник проведет за команду из Сан-Паулу больше 50 процентов матчей, то Милан обязан получить еще 4,5 миллиона евро.

На днях экс-наставник Шахтера Паулу Фонсека заявил о том, что хотел бы забрать в свою новую команду, Рому, трех-четырех игроков донецкой команды.

Ранее появилась информация, что Динамо и Шахтер борются за подписание 16-летнего полузащитника Карпат Максим Хланя.

Теги:   ФК Милан Трансферы ФК Шахтер Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

Футбол

12 июня, 03:12

img
Наставник юношеской сборной Украины прокомментировал выход в финал чемпионата мира
3765
Футбол

12 июня, 19:02

img
Могли пригласить еще год назад. Ахметов пояснил выбор наставника Шахтера
3431
Футбол

12 июня, 15:44

img
Шахтер объявил о назначении нового тренера
2183

Главное

Политика

Вчера, 21:30

img
Кубики власти. Как Зеленский поддерживает форму и как худеют украинские политики — эксклюзив НВ
Политика

Вчера, 19:02

img
Попал в реанимацию: Гриценко заявил, что в Виннице полицейские избили активиста его партии
Политика

Вчера, 14:23

img
Партия Слуга народа обновила список кандидатов: в нем 201 имя