Шахтер представил новый тренерский штаб Сегодня, 17:46 Цей матеріал також доступний українською ФК Шахтер Шесть человек вошли в тренерский штаб Шахтера ФК Шахтер

Шахтер представил новый тренерский штаб во главе с новым наставником Луишем Каштру.

Как сообщает официальный сайт донецкого клуба, первым ассистентом рулевого команды будет Витор Северино, который ранее работал на этом же посту в Риу Аве, Шавише и Гимарайнше.

Другими помощниками португальского специалиста будут Филипе Селиккая и Жоау Брандау. Первый помогал Каштру в Шавише и Гимарайнше, второй работал тренером по физподготовке с юношеской командой Порту.

Кроме того, в штат вошел аналитик Жозе Кошта. Среди членов штаба экс-наставника Паулу Фонсеки остался тренер вратарей Антониу Феррейра.

Сегодня, 20 июня, Шахтер объявил о том, что бывший капитан команды Дарио Срна войдет в новый тренерский штаб.

Ранее донецкий клуб объявил об уходе Фонсеки, который проработал три сезона. Его преемником у руля донецкой команды стал соотечественник Луиш Каштру.