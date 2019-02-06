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Шахтер нацелился на 17-летнего боснийского защитника - СМИ

Сегодня, 15:35
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Zvornicki.ba

Николич уже в скором времени может перейти в Шахтер

Шахтер нацелился на 17-летнего защитника Неманью Николича из боснийской Младости, сообщает Haber.ba.

По информации портала, юный футболист, для которого нынешний сезон - первый на взрослом уровне, уже в скором времени может перейти в украинский клуб. 

Николич провел девять поединков в чемпионате Боснии и Герцеговины текущей кампании.

Также игрок обороны выступал за юниорские сборные своей страны, а сейчас защищает цвета национальной команды в возрасте до 18-ти лет.

1 февраля украинский защитник Шахтера Олег Данченко на правах аренды стал игроком российского Енисея до конца нынешнего сезона.

Ранее украинский защитник Ярослав Ракицкий перешел из донецкого клуба в петербургский Зенит, подписав контракт на 3,5 года.

Теги:   Трансферы ФК Шахтер Футбол

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