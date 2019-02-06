Шахтер нацелился на 17-летнего боснийского защитника - СМИ Сегодня, 15:35 165 Цей матеріал також доступний українською Zvornicki.ba Николич уже в скором времени может перейти в Шахтер Zvornicki.ba

Шахтер нацелился на 17-летнего защитника Неманью Николича из боснийской Младости, сообщает Haber.ba.



По информации портала, юный футболист, для которого нынешний сезон - первый на взрослом уровне, уже в скором времени может перейти в украинский клуб.

Николич провел девять поединков в чемпионате Боснии и Герцеговины текущей кампании.

Также игрок обороны выступал за юниорские сборные своей страны, а сейчас защищает цвета национальной команды в возрасте до 18-ти лет.

1 февраля украинский защитник Шахтера Олег Данченко на правах аренды стал игроком российского Енисея до конца нынешнего сезона.

Ранее украинский защитник Ярослав Ракицкий перешел из донецкого клуба в петербургский Зенит, подписав контракт на 3,5 года.