Шахтер нацелился на 17-летнего боснийского защитника - СМИ
Шахтер нацелился на 17-летнего защитника Неманью Николича из боснийской Младости, сообщает Haber.ba.
По информации портала, юный футболист, для которого нынешний сезон - первый на взрослом уровне, уже в скором времени может перейти в украинский клуб.
Николич провел девять поединков в чемпионате Боснии и Герцеговины текущей кампании.
Также игрок обороны выступал за юниорские сборные своей страны, а сейчас защищает цвета национальной команды в возрасте до 18-ти лет.
1 февраля украинский защитник Шахтера Олег Данченко на правах аренды стал игроком российского Енисея до конца нынешнего сезона.
Ранее украинский защитник Ярослав Ракицкий перешел из донецкого клуба в петербургский Зенит, подписав контракт на 3,5 года.