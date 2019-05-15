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Шахтер - Ингулец. Видео голов и обзор матча

Вчера, 23:53
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Шахтер - Ингулец. Видео голов и обзор матча - фото

ФК Шахтер

Тете забил два гола и отдал одну голевую передачу

Донецкий Шахтер победил Ингулец из Петрово со счетом 4:0 в финальном матче Кубка Украины и стал обладателем трофея.

Шахтер сделал серьезную ставку на победу еще в первом тайме, забив в ворота соперника три мяча.

На 28-й минуте Тайсон пробил по воротам, но мяч оказался в Тете, который изменил траекторию полета сферы и открыл счет. Через 11 минут Тете оформил дубль и удвоил преимущество, а под занавес первого тайма Жуниор Мораес использовал выход один на один с голкипером.

Во втором тайме Шахтер продолжил доминировать и на 64-й минуте забил четвертый мяч. Тете отдал пас на Соломона, который на замахе убрал защитника и красивым ударом отправил мяч в дальний угол.

Видео голов и обзор матча

Шахтер победил Ингулец 4:0 и стал обладателем Кубка Украины-2019.

Теги:   Футбол ФК Шахтер Кубок Украины

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