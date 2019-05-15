Шахтер - Ингулец. Видео голов и обзор матча
Донецкий Шахтер победил Ингулец из Петрово со счетом 4:0 в финальном матче Кубка Украины и стал обладателем трофея.
Шахтер сделал серьезную ставку на победу еще в первом тайме, забив в ворота соперника три мяча.
На 28-й минуте Тайсон пробил по воротам, но мяч оказался в Тете, который изменил траекторию полета сферы и открыл счет. Через 11 минут Тете оформил дубль и удвоил преимущество, а под занавес первого тайма Жуниор Мораес использовал выход один на один с голкипером.
Во втором тайме Шахтер продолжил доминировать и на 64-й минуте забил четвертый мяч. Тете отдал пас на Соломона, который на замахе убрал защитника и красивым ударом отправил мяч в дальний угол.
Видео голов и обзор матча