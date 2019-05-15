Финал Кубка Украины. Когда и где смотреть матч Шахтер - Ингулец Вчера, 13:37 2512 Цей матеріал також доступний українською ФК Ингулец Перволиговый Ингулец впервые в истории вышел в финал Кубка Украины ФК Ингулец

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями финального матча Кубка Украины между Шахтером и Ингульцом.



Поединок финала Кубка Украины Шахтер - Ингулец начнется сегодня, 15 мая, в 21.00 по киевскому времени в Запорожье на стадионе Славутич Арена.

Прямую трансляцию матча покажут телеканалы Украина и Футбол 2. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 20.30.

Что нужно знать о Шахтере накануне матча:

- победил в 1/8 финала Олимпик, в четвертьфинале - Динамо, в полуфинале - Днепр-1;

- не знает поражений в 13-ти предыдущих играх кряду во всех турнирах при 12-ти победах;

- лидирует в Премьер-лиге с отрывом в 11 очков от главного преследователя Динамо;

Что нужно знать об Ингульце накануне матча:

- впервые в истории вышел в финал, победив в 1/32 финала Колос, в 1/16 финала - Мир, в 1/8 финала - Мариуполь, в четвертьфинале - Карпаты, в полуфинале - Зарю;

- потерпел одно поражение в девяти предыдущих поединках во всех турнирах при трех ничьих;

- занимает седьмое место в Первой лиге и отстает от зоны плей-офф за выход в Премьер-лигу на 12 очков.

Ориентировочные составы:

Шахтер: Пятов, Болбат, Хочолава, Кривцов, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик, Тайсон, В. Коваленко, Тете, Мораес

Ингулец: Ситников, Запорожец, Клименко, Мишуренко, И. Коваленко, Пыско, Кучеренко, Козак, Павлов, Лупашко, Акименко

НВ