Шахтер и Динамо одержали тяжелые победы в украинской Премьер-лиге - видео Вчера, 22:54 341 Цей матеріал також доступний українською ФК Шахтер Шахтер сохранил отрыв от Динамо на семь очков ФК Шахтер

Состоялись три матча 26 тура украинской Премьер-лиги в чемпионской группе.

Киевское Динамо одержало трудную победу над Львовом. Уже с 19-й минуты после удаления Бурды киевляне играли в меньшинстве. Несмотря на это, на 24-й минуте Буяльский открыл счет в матче, технически перебросив голкипера.

На 75-й минуте динамовцы остались вдевятером - красную карточку заработал Кендзера. Играя без двух игроков Динамо смогло удержать победный счет.

Также минимальную победу в туре одержал донецкий Шахтер, который на выезде победил Мариуполь. Для победы "горнякам" также хватило одного мяча, который на 12-й минуте забил Нем. "Шахтер" имел несколько возможностей увеличить счет, однако не реализовал два пенальти - сначала не забил Мораес, а позже Алан Патрик.

В еще одном матче тура Заря победила Александрию 2:0.

Львов - Динамо - 0:1

Гол: Буяльский, 24

Львов: Сарнавский - Висенте (Пернамбуко, 77), Адамюк, Борзенко, Воронин - Мартан (Кадина, 46), Сабино - Липе, Альваро (Шина, 69), Педро - Бруно



Динамо: Бущан - Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко - Шепелев, Андриевский - Цыганков, Буяльский (Сидклей, 89), де Пена - Русин (Шабанов, 46)



Предупреждение: Мартан, Сабино, Шина, Педро, Пернамбуко - Русин, Шабанов, Шепелев, Цыганков, Андриевский



Удаление: Бурда, 19, Кендзера, 75



Мариуполь - Шахтер - 0:1

Гол: Нем, 12

Мариуполь: Шальчук - Полегенько, Дава, Яворский, Демири (Белоконь, 63) - Тищенко, Мишнев, Горбунов, Путря (Литовченко, 69) - Фомин, Вакула (Проданов, 85)



Шахтер: Шевченко - Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили - Антонио, Алан Патрик (Фернандо, 63) - Нем (Тете, 90+2), Коваленко, Соломон (Кайоде, 80) - Мораес



Предупреждение: Тищенко, Демири, Яворский, Мишнев, Вакула - Кривцов



Удаление: Полегенько, 48



На 24-й минуте Мораес не забил пенальти.



На 51-й минуте Алан Патрик не забил пенальти.



Александрия - Заря - 0:2

Голы: Громов, 41, 62

Турнирная таблица

Накануне Ворскла победила Черноморец 2:1, а Олимпик одолел Карпаты 3:2.

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