#
Владислав Рашкован
Курс на 10
Мустафа Найем
Вышел на большой экран
Александр Мотыль
Каким президентом был Порошенко?
Наталья Кадя
Не спешите очаровываться. Почему слишком хорошо – это плохо
Спецтема: Зеленский — новый президент Российские паспорта для "Л/ДНР"

Шахтер и Динамо одержали тяжелые победы в украинской Премьер-лиге - видео

Вчера, 22:54
341
Цей матеріал також доступний українською
Шахтер и Динамо одержали тяжелые победы в украинской Премьер-лиге - видео - фото

ФК Шахтер

Шахтер сохранил отрыв от Динамо на семь очков

Состоялись три матча 26 тура украинской Премьер-лиги в чемпионской группе.

Киевское Динамо одержало трудную победу над Львовом. Уже с 19-й минуты после удаления Бурды киевляне играли в меньшинстве. Несмотря на это, на 24-й минуте Буяльский открыл счет в матче, технически перебросив голкипера.

На 75-й минуте динамовцы остались вдевятером - красную карточку заработал Кендзера. Играя без двух игроков Динамо смогло удержать победный счет.

Также минимальную победу в туре одержал донецкий Шахтер, который на выезде победил Мариуполь. Для победы "горнякам" также хватило одного мяча, который на 12-й минуте забил Нем. "Шахтер" имел несколько возможностей увеличить счет, однако не реализовал два пенальти - сначала не забил Мораес, а позже Алан Патрик.

В еще одном матче тура Заря победила Александрию 2:0.

Львов - Динамо - 0:1
Гол: Буяльский, 24

Львов: Сарнавский - Висенте (Пернамбуко, 77), Адамюк, Борзенко, Воронин - Мартан (Кадина, 46), Сабино - Липе, Альваро (Шина, 69), Педро - Бруно

Динамо: Бущан - Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко - Шепелев, Андриевский - Цыганков, Буяльский (Сидклей, 89), де Пена - Русин (Шабанов, 46)

Предупреждение: Мартан, Сабино, Шина, Педро, Пернамбуко - Русин, Шабанов, Шепелев, Цыганков, Андриевский

Удаление: Бурда, 19, Кендзера, 75

Мариуполь - Шахтер - 0:1
Гол: Нем, 12

Мариуполь: Шальчук - Полегенько, Дава, Яворский, Демири (Белоконь, 63) - Тищенко, Мишнев, Горбунов, Путря (Литовченко, 69) - Фомин, Вакула (Проданов, 85)

Шахтер: Шевченко - Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили - Антонио, Алан Патрик (Фернандо, 63) - Нем (Тете, 90+2), Коваленко, Соломон (Кайоде, 80) - Мораес

Предупреждение: Тищенко, Демири, Яворский, Мишнев, Вакула - Кривцов

Удаление: Полегенько, 48

На 24-й минуте Мораес не забил пенальти.

На 51-й минуте Алан Патрик не забил пенальти.

Александрия - Заря - 0:2
Голы: Громов, 41, 62

Турнирная таблица

Накануне Ворскла победила Черноморец 2:1, а Олимпик одолел Карпаты 3:2.

НВ

Теги:   ФК Мариуполь ФК Львов ФК Александрия ФК Заря ФК Шахтер ФК Динамо (Киев) Премьер-лига Украины

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

Футбол

Вчера, 18:58

img
Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции - видео
1812
Футбол

27 апреля, 19:49

img
Ворскла и Олимпик одержали драматичные победы в украинской Премьер-лиге - видео
1436
Футбол

Вчера, 13:43

img
ПСЖ в серии пенальти проиграл в финале Кубка Франции - видео
1381

Главное

Геополитика

Вчера, 15:33

img
Папа Римский Франциск поздравил православных с Пасхой
Футбол

Сегодня, 00:48

img
Реал проиграл худшей команде чемпионата Испании
Страны

Вчера, 17:08

img
В Индонезии во время выборов от переутомления умерли более 270 работников избирательных комиссий