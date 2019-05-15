Шахтер готовится купить 21-летнего бразильца - медиа Вчера, 21:50 256 Цей матеріал також доступний українською ФК Палмейрас Артур Гимараэш может усилить Шахтер - СМИ ФК Палмейрас

Шахтер готовится приобрести полузащитника бразильского Палмейраса Артура Гимараэша, сообщает ReporterDuBahea.



По информации твиттер-аккаунта, украинская сторона готовит предложение, которое устроит Палмейрас, а сам футболист сможет обсудить переход.

Как отмечает медиа, Байя, за которую на правах аренды выступает Артур, намерена заменить 21-летнего игрока полузащитником Шахтера Аланом Патриком.

В нынешнем сезоне Артур провел 13 поединков, в которых забил три мяча. На его счету также четыре матча за сборную Бразилии в возрасте до 20 лет.

По данным источника, клуб уже контактировал с чемпионом Украины по поводу возможного трансфера, а сам футболист хочет вернуться на родину в Бразилию.

Ранее появилась информация, что бывший защитник Динамо Евгений Хачериди близок к переходу в Шахтер. Согласно источнику журналиста Сергея Болотникова, это не соответствует действительности.