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Шахтер готовится купить 21-летнего бразильца - медиа

Вчера, 21:50
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Шахтер готовится купить 21-летнего бразильца - медиа - фото

ФК Палмейрас

Артур Гимараэш может усилить Шахтер - СМИ

Шахтер готовится приобрести полузащитника бразильского Палмейраса Артура Гимараэша, сообщает ReporterDuBahea.

По информации твиттер-аккаунта, украинская сторона готовит предложение, которое устроит Палмейрас, а сам футболист сможет обсудить переход.

Как отмечает медиа, Байя, за которую на правах аренды выступает Артур, намерена заменить 21-летнего игрока полузащитником Шахтера Аланом Патриком.

В нынешнем сезоне Артур провел 13 поединков, в которых забил три мяча. На его счету также четыре матча за сборную Бразилии в возрасте до 20 лет.

По данным источника, клуб уже контактировал с чемпионом Украины по поводу возможного трансфера, а сам футболист хочет вернуться на родину в Бразилию.

Ранее появилась информация, что бывший защитник Динамо Евгений Хачериди близок к переходу в Шахтер. Согласно источнику журналиста Сергея Болотникова, это не соответствует действительности.

Теги:   Трансферы ФК Шахтер Футбол

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