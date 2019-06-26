Шахтер решил продать полузащитника в наиболее вероятный клуб Коноплянки — СМИ Вчера, 22:54 434 Цей матеріал також доступний українською ФК Шахтер Шахтер готов продать Веллингтона Нема за 3 млн евро — медиа ФК Шахтер

Шахтер хочет продать полузащитника Веллингтона Нема в Фенербахче, в который может перейти хавбек Шальке и сборной Украины Евгений Коноплянка, сообщает Haber365.



По информации медиа, чемпион Украины предложил турецкой стороне продать бразильского футболиста за сумму в три миллиона евро.

Как отмечает источник, Фенербахче хочет снизить сумму трансфера 27-летнего игрока. Наставник стамбульской команды Эрсун Янал якобы одобрил подписание Веллингтона Нема.

Ранее СМИ узнали, что полузащитник Шахтера близок к переходу в бразильский Васку да Гама.

Сообщалось, что донецкий клуб ожидает предложений по трансферу Веллингтона Нема.

Осенью 2016-го года футболист перебрался в бразильский Сан-Паулу на правах годичной аренды. Медиа сообщали, что он не хотел возвращаться в Шахтер.