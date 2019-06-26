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Шахтер решил продать полузащитника в наиболее вероятный клуб Коноплянки — СМИ

Вчера, 22:54
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ФК Шахтер

Шахтер готов продать Веллингтона Нема за 3 млн евро — медиа

Шахтер хочет продать полузащитника Веллингтона Нема в Фенербахче, в который может перейти хавбек Шальке и сборной Украины Евгений Коноплянка, сообщает Haber365.

По информации медиа, чемпион Украины предложил турецкой стороне продать бразильского футболиста за сумму в три миллиона евро.

Как отмечает источник, Фенербахче хочет снизить сумму трансфера 27-летнего игрока. Наставник стамбульской команды Эрсун Янал якобы одобрил подписание Веллингтона Нема.

Ранее СМИ узнали, что полузащитник Шахтера близок к переходу в бразильский Васку да Гама.

Сообщалось, что донецкий клуб ожидает предложений по трансферу Веллингтона Нема.

Осенью 2016-го года футболист перебрался в бразильский Сан-Паулу на правах годичной аренды. Медиа сообщали, что он не хотел возвращаться в Шахтер.

Теги:   Евгений Коноплянка Трансферы Фенербахче ФК Шахтер Футбол

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