Шахтер готов отпустить легионера в другой клуб спустя год после подписания — СМИ Вчера, 22:24 Цей матеріал також доступний українською ФК Шахтер Шахтер хочет предоставить Сиприано игровую практику ФК Шахтер

Шахтер готов отпустить в годичную аренду полузащитника Маркоса Сиприано в другой клуб, сообщает A Bola.



По информации издания, чемпион Украины преследует цель предоставления 20-летнему футболисту из Бразилии игровой практики.

Как отмечает медиа, интерес к Сиприано выражают португальские Спортинг, Витория Гимараэш и Белененсеш, а также нидерландские клубы, названия которых не указываются.

Летом 2018-го года донецкий клуб заключил пятилетний контракт с Сиприано.

По данным Transfermarkt, перехода молодого полузащитника обошелся Шахтеру в один миллион евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провел пять матчей во всех турнирах в составе донецкой команды.