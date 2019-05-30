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Шахтер готов отпустить легионера в другой клуб спустя год после подписания — СМИ

Вчера, 22:24
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Шахтер готов отпустить легионера в другой клуб спустя год после подписания — СМИ - фото

ФК Шахтер

Шахтер хочет предоставить Сиприано игровую практику

Шахтер готов отпустить в годичную аренду полузащитника Маркоса Сиприано в другой клуб, сообщает A Bola.

По информации издания, чемпион Украины преследует цель предоставления 20-летнему футболисту из Бразилии игровой практики.

Как отмечает медиа, интерес к Сиприано выражают португальские Спортинг, Витория Гимараэш и Белененсеш, а также нидерландские клубы, названия которых не указываются.

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Летом 2018-го года донецкий клуб заключил пятилетний контракт с Сиприано.

По данным Transfermarkt, перехода молодого полузащитника обошелся Шахтеру в один миллион евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провел пять матчей во всех турнирах в составе донецкой команды.

Теги:   Трансферы Спортинг Лиссабон ФК Шахтер Футбол

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