Шахтер — Динамо. Онлайн-трансляция матча Премьер-лиги Сегодня, 21:43 129 Цей матеріал також доступний українською ФК Шахтер В личных встречах преимущество на стороне Шахтера ФК Шахтер

НВ следит за игрой 30-го тура украинской Премьер-лиги между Шахтером и Динамо, а также событиями вокруг нее. Начало — в 19.30 по киевскому времени.

Ориентировочные составы:

Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Хочолава, Матвиенко — Антонио, Патрик — Тете, Коваленко, Тайсон — Мораес

Динамо: Бущан — Кендзера, Бурда, Шабанов, Сидклей — Сидорчук — Цыганков, Шепелев, Шапаренко, де Пена — Беседин

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Киеве на стадионе НСК Олимпийский, начнется 22 мая в 19.30 по киевскому времени. Прямая трансляция доступна на телеканале Футбол 2.

Шахтер: уже стал досрочно чемпионом Украины в 29-м туре. Выиграл пять предыдущих поединков и не проиграл 15 кряду (одна ничья) во всех турнирах.

В предыдущей игре победил Зарю (1:0). Не сможет рассчитывать на основного полузащитника Тараса Степаненко (дисквалификация).

Динамо: занимает второе место в Премьер-лиге, отставая от Шахтера на 11 очков. Не знает поражений шесть поединков кряду во всех турнирах, одержав три победы в этой серии.

В предыдущей игре победило Мариуполь (2:1). Не сможет рассчитывать на нападающего Назария Русина (дисквалификация).

Статистика знает 89 матчей между командами. Динамо победило в 31-м поединке, Шахтер — в 34-х, в 24-х случаях соперники не выявили победителя.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: предпочтение отдается Шахтеру — коэффициент на его победу равен 1,67, успех Динамо оценивается в 4,40, а ничья — в 3,60.

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