Шахтер - Айнтрахт. Видео голов и обзор матча Сегодня, 01:31 44 Цей матеріал також доступний українською EPA Шахтер избежал поражения на своем поле EPA

В первом поединке 1/16 финала Лиги Европы Шахтер на своем поле не сумел победить Айнтрахт, сыграв 2:2.



Уже на 11-й минуте счет был 1:1, а чемпион Украины остался в меньшинстве после удаления Тараса Степаненко.

Гости забили первыми на 7-й минуте благодаря голу Мартина Хинтереггера после ошибки Андрея Пятова, но хозяева поля восстановили равновесие через три оборота секундной стрелки - с пенальти отличился Марлос.

Во втором тайме немецкий клуб снова вышел вперед, когда результативным ударом отметился Филип Костич. И все же, Шахтер сумел спастись от поражения после забитого Тайсоном мяча.

Ответная игра состоится 21 февраля в Германии.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы Шахтер в меньшинстве со счетом 2:2 избежал поражения на своем поле против Айнтрахта.

