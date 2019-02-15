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Шахтер - Айнтрахт. Видео голов и обзор матча

Сегодня, 01:31
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EPA

Шахтер избежал поражения на своем поле

В первом поединке 1/16 финала Лиги Европы Шахтер на своем поле не сумел победить Айнтрахт, сыграв 2:2.

Уже на 11-й минуте счет был 1:1, а чемпион Украины остался в меньшинстве после удаления Тараса Степаненко.

Гости забили первыми на 7-й минуте благодаря голу Мартина Хинтереггера после ошибки Андрея Пятова, но хозяева поля восстановили равновесие через три оборота секундной стрелки - с пенальти отличился Марлос.

Во втором тайме немецкий клуб снова вышел вперед, когда результативным ударом отметился Филип Костич. И все же, Шахтер сумел спастись от поражения после забитого Тайсоном мяча.

Ответная игра состоится 21 февраля в Германии. 

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы Шахтер в меньшинстве со счетом 2:2 избежал поражения на своем поле против Айнтрахта.

Теги:   ФК Шахтер Лига Европы Футбол

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