Шахтер - Айнтрахт - 1:1. Онлайн-трансляция матча Лиги Европы Сегодня, 22:50 1129 Цей матеріал також доступний українською ФК Шахтер Первый матч Шахтер проводит в Украине ФК Шахтер

НВ следит за первой игрой 1/16 финала Лиги Европы между Шахтером и Айнтрахтом, а также событиями вокруг нее. Поединок состоится сегодня, 14 февраля, в 22.00 по киевскому времени.



Стартовые составы:



Шахтер: Пятов – Бутко, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Патрик, Степаненко – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораес

Айнтрахт: Трапп – Да Коста, Хасебе, Хинтереггер, Ндика – Гачинович, Фернандес, Роде, Костич – Йович, Ребич

Онлайн-трансляция матча, который состоится в Харькове на стадионе Металлист, начнется 14 февраля в 22.00 по киевскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал Футбол 2.

Шахтер: попал в Лигу Европы после вылета из группового раунда Лиги чемпионов, где проиграл борьбу за выход в плей-офф Манчестер Сити и Лиону. Подходит к игре с серией из одного поражения при четырех победах в шести матчах, которые были неофициальными. Не сможет рассчитывать на оборонцев Ивана Ордеца и Валерия Бондаренко, а также полузащитника Дентиньо.

Айнтрахт: вышел с первого места в группе, где обошел французский Марсель, киприотский Аполлон и итальянский Лацио. Подходит к игре с серией из одной победы в пяти поединках во всех турнирах и не выиграла три предыдущих матча. Под вопросом участие полузащитника Себастьяна Роде.

Статистика знает два официальных матча между командами, в которых каждая из них одержала по одной победе.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Шахтер является небольшим фаворитом матча - коэффициент на его победу равен 2,30, тогда как выигрыш Айнтрахта оценивается в 3,00, а ничья - в 3,40.

Текстовая онлайн-трансляция НВ

45+2 минута. Звучит свисток на перерыв

44 минута. Фернандес грубо сыграл против Мораеса - штрафной

41 минута. Пятов кулаком перевел на угловой выстрел Гачиновича из-за пределов штрафной

39 минута. Ребича оттеснили от ворот, заставив того сделать неточный навес - в руки Пятову

37 минута. Ребич сделал подачу с правого фланга и мяч едва не залетел за шиворот Пятову

35 минута. Айнтрахт разыграл угловой, но мяч перехватил Марлос, которого немцам пришлось сбить

32 минута. Айнтрахт развивал затяжную атаку, но в итоге потерял мяч. Правда, так же потерял впоследствии мяч и Мораес

28 минута. Шахтер не сумел выйти в контратаку после того, как Йович не попал по мячу

26 минута. Ух! Еще одна опасность у ворот Шахтера. Ребич получил пас в штрафной и пробил с острого угла, но мяч пролетел мимо

24 минута. Три в три вышли игроки Айнтрахта на ворота Шахтера. Йович целил в дальнюю девятку, но к счастью, не попал в ворота

22 минута. Ребич не успел на передачу Хинтереггера

19 минута. Желтая Фернандесу за фол на Мораесе

17 минута. Команды немного сбавили темп после такого ошеломляющего начала

15 минута. Йович не сумел зацепиться за пас Хинтереггера

14 минута. Роде со штрафного пробил выше

11 минута. Шахтер остается в меньшинстве! Степаненко заработал вторую желтую за фол против Роде и оставил свою команду вдесятером уже в самом дебюте! А идет только 12 минута...

10 минута. ГОООЛ!!! Быстрый ответ от Шахтера! Дончане получили право на пенальти, который удачно реализовал Марлос - 1:1!

7 минута. ГОООЛ!!! 0:1. Хинтереггер на дальней штанге замкнул навес со штрафного. Пятов среагировал, но не сумел удержать мяч

6 минута. Степаненко подкосил Ребича вблизи собственной штрафной за что получил справедливую желтую

5 минута. Защитникам Шахтера удалось вынести мяч после прострела Йовича

4 минута. Шахтер контролирует мяч в центре поля

2 минута. Первый удар наносит Айнтрахт. Гачинович пробил мимо ворот

Поединок в Харькове начался!

⚽ Перед матчем #ШахтерАйнтрахт смотрите лучшие голы «оранжево-черных» в Лиге Европы.



От кого ждете забитых мячей сегодня? pic.twitter.com/ByIYfVakqD — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 14 февраля 2019 г.

Стали известны стартовые составы:

Шахтер: Пятов – Бутко, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Патрик, Степаненко – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораес

Айнтрахт: Трапп – Да Коста, Хасебе, Хинтереггер, Ндика – Гачинович, Фернандес, Роде, Костич – Йович, Ребич