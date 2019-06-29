Итальянский клуб объявил о подписании украинского полузащитника Вчера, 21:35 891 Цей матеріал також доступний українською ФК Лечче Шахов заключил контракт на два года ФК Лечче

Лечче, который в новом сезоне сыграет в элитном дивизионе чемпионата Италии, объявил о подписании украинского полузащитника Евгения Шахова.



Как сообщает официальный сайт клуба, 28-летний футболист заключил с представителем Серии, А контракт на два года с правом продления еще на один.

Недавно появилась информация, что Шахов «очень близок» к переходу в итальянский Лечче.

Полузащитник не захотел продлевать контракт с греческим ПАОКом, поэтому его переход состоялся на бесплатной основе.

Со своим предыдущим клубом в минувшем сезоне Шахов выиграл чемпионский титул, а также Кубок страны.

Благодаря двум голам украинского полузащитника ПАОК победил Левадиакос и впервые за 34 года стал чемпионом Греции.

