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Итальянский клуб объявил о подписании украинского полузащитника

Вчера, 21:35
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ФК Лечче

Шахов заключил контракт на два года

Лечче, который в новом сезоне сыграет в элитном дивизионе чемпионата Италии, объявил о подписании украинского полузащитника Евгения Шахова.

Как сообщает официальный сайт клуба, 28-летний футболист заключил с представителем Серии, А контракт на два года с правом продления еще на один.

Недавно появилась информация, что Шахов «очень близок» к переходу в итальянский Лечче.

Полузащитник не захотел продлевать контракт с греческим ПАОКом, поэтому его переход состоялся на бесплатной основе.

Со своим предыдущим клубом в минувшем сезоне Шахов выиграл чемпионский титул, а также Кубок страны.

Благодаря двум голам украинского полузащитника ПАОК победил Левадиакос и впервые за 34 года стал чемпионом Греции.

Теги:   Чемпионат Италии Серия А Трансферы Футбол

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