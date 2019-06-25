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Украинский полузащитник приблизился к переходу в итальянский клуб — СМИ

Вчера, 23:28
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Украинский полузащитник приблизился к переходу в итальянский клуб — СМИ - фото

ФК ПАОК via Facebook

Стороны уже достигли всех соглашений по трансферу Шахова — медиа

Украинский полузащитник ПАОКа Евгений Шахов «очень близок» к переходу в итальянский Лечче, сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы.

По информации портала, стороны уже достигли всех соглашений по поводу трансфера 28-летнего футболиста в лагерь новичка Серии А.

Ресурс отмечает то, что Шахов не хочет продлевать контракт с греческим клубом, поэтому его переход может состояться на бесплатной основе.

На днях СМИ узнали, что Генк согласился продать украинского хавбека Руслана Малиновского за сумму, которую ранее готова была заплатить итальянская Аталанта.

Ранее сообщалось, что Аталанта предложила чемпиону Бельгии 12 млн евро за Малиновского.

По предыдущей информации медиа, Генк требовал за футболиста 20 миллионов евро, но итальянский клуб рассчитывает на компромиссное соглашение в 15 млн евро плюс бонусы.

Теги:   Серия А Трансферы Футбол

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