Украинский полузащитник приблизился к переходу в итальянский клуб — СМИ Вчера, 23:28 322 Цей матеріал також доступний українською ФК ПАОК via Facebook Стороны уже достигли всех соглашений по трансферу Шахова — медиа ФК ПАОК via Facebook

Украинский полузащитник ПАОКа Евгений Шахов «очень близок» к переходу в итальянский Лечче, сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы.



По информации портала, стороны уже достигли всех соглашений по поводу трансфера 28-летнего футболиста в лагерь новичка Серии А.

Ресурс отмечает то, что Шахов не хочет продлевать контракт с греческим клубом, поэтому его переход может состояться на бесплатной основе.

На днях СМИ узнали, что Генк согласился продать украинского хавбека Руслана Малиновского за сумму, которую ранее готова была заплатить итальянская Аталанта.

Ранее сообщалось, что Аталанта предложила чемпиону Бельгии 12 млн евро за Малиновского.



По предыдущей информации медиа, Генк требовал за футболиста 20 миллионов евро, но итальянский клуб рассчитывает на компромиссное соглашение в 15 млн евро плюс бонусы.