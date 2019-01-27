Севилья обошла Реал, Атлетико приблизился к Барселоне. Результаты чемпионата Испании
В испанской Примере состоялся ряд матчей 21-го тура.
Занимавшая четвертое место Севилья принимала на своем поле Леванте и победила со счетом 5:0, благодаря чему вышла на третью строчку, обойдя Реал по личным встречам из-за равенства очков.
В первом тайме зрители не увидели голов, поэтому все решилось после перерыва. Точные удары от Виссама Бен Йеддера, Андре Силвы, Франко Васкеса, Пабло Сарабии и Квинси Промеса позволили андалусцам набрать три балла.
Идущий на второй позиции Атлетико принимал неуступчивый Хетафе, который пребывает на шестом месте, и выиграл с результатом 2:0.
Счет, ставший итоговым, был оформлен уже на 37-й минуте после голов от Антуана Гризманна и Сауля. Эта победа позволила мадридцам на два очка приблизиться к лидеру Барселоне.
Результаты 21-го тура:
Севилья – Леванте 5:0
Голы: Бен-Йеддер, 48, Андре Силва, 60, Васкес, 71, Сарабия, 80 (с пенальти), Промес, 90+1
Атлетико - Хетафе 2:0
Голы: Гризманн, 27, Сауль, 37
Валенсия — Вильярреал 3:0
Голы: Диакаби, 6, Черышев, 51, Родриго, 86
Леганес — Эйбар 2:2
Голы: Эн Несири, 46, 67 — Кике, 29, Хордан, 36
Украинские вратарь Андрей Лунин (остался в запасе) и защитник Василий Кравец (не попал в заявку) не появились на поле в составе Леганеса.
27 января на выезде Барселона сыграет против Жироны, а Реал - против Эспаньола.
Турнирная таблица
В прошлом туре Реал победил дома Севилью 2:0 и вышел на третье место в Примере.
НВ