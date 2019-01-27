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Три кита прорыва

Севилья обошла Реал, Атлетико приблизился к Барселоне. Результаты чемпионата Испании

Сегодня, 00:26
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EPA

Севилья обошла Реал по личным встречам из-за равенства очков

В испанской Примере состоялся ряд матчей 21-го тура.

Занимавшая четвертое место Севилья принимала на своем поле Леванте и победила со счетом 5:0, благодаря чему вышла на третью строчку, обойдя Реал по личным встречам из-за равенства очков.

В первом тайме зрители не увидели голов, поэтому все решилось после перерыва. Точные удары от Виссама Бен Йеддера, Андре Силвы, Франко Васкеса, Пабло Сарабии и Квинси Промеса позволили андалусцам набрать три балла.

Идущий на второй позиции Атлетико принимал неуступчивый Хетафе, который пребывает на шестом месте, и выиграл с результатом 2:0.

Счет, ставший итоговым, был оформлен уже на 37-й минуте после голов от Антуана Гризманна и Сауля. Эта победа позволила мадридцам на два очка приблизиться к лидеру Барселоне. 

Результаты 21-го тура:

Севилья – Леванте 5:0
Голы: Бен-Йеддер, 48, Андре Силва, 60, Васкес, 71, Сарабия, 80 (с пенальти), Промес, 90+1

Атлетико - Хетафе 2:0
Голы: Гризманн, 27, Сауль, 37

Валенсия — Вильярреал 3:0
ГолыДиакаби, 6, Черышев, 51, Родриго, 86

Леганес — Эйбар 2:2
Голы: Эн Несири, 46, 67 — Кике, 29, Хордан, 36

Украинские вратарь Андрей Лунин (остался в запасе) и защитник Василий Кравец (не попал в заявку) не появились на поле в составе Леганеса.

27 января на выезде Барселона сыграет против Жироны, а Реал - против Эспаньола.

Турнирная таблица

Фото: Таблица сайта MyScore.com.ua

В прошлом туре Реал победил дома Севилью 2:0 и вышел на третье место в Примере.

НВ

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