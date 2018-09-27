Севилья за 39 минут разгромила Реал в чемпионате Испании

В рамках шестого тура испанской Ла Лиги Севилья на своем поле разгромила Реал со счетом 3:0 и нанесла ему первое поражение в текущем первенстве.

Хозяева забили все три мяча еще в первом тайме, установив ставший по итогам матча окончательным результат на 39-й минуте игры. Королевскому клубу не хватало травмированного защитника Дани Карвахаля и перенесшего операцию по удалению аппендикса полузащитника Иско.

Сперва Андре Силва после передачи от Хесуса Наваса открыл счет, а спустя четыре оборота секундной стрелки он же оформил дубль, сыграв на добивании.

Автором третьего взятия ворот мадридской команды стал Виссам Бен Йеддер, когда отозвался на сброс мяча Франком Васкесом. Гости имели шансы по крайней мере сократить отставание, но Лука Модрич и Гарет Бэйл не использовали свои шансы.

Севилья – Реал 3:0

Голы: Андре Силва, 17, 21, Бен Йеддер, 39

Севилья: Вацлик — Каррису, Кьяер, Гомес — Навас, Сарабия, Банега (Меса, 90+1), Ф. Васкес, Арана (Нолито, 85) — Андре Силва, Бен Йеддер (Промес, 69)

Реал: Куртуа — Начо (Л. Васкес, 59), Варан, Рамос, Марсело — Модрич (Себальос, 71), Каземиро, Кроос — Бэйл, Бензема (Диас, 59), Асенсио

Предупреждены: Ф. Васкес, Банега, Сарабия — Бэйл, Модрич, Кроос, Диас

В параллельном поединке вечера Валенсия на своем поле не сумела победить Сельту - 1:1. На гол Миши Батшуаи у хозяев в первом тайме ответил Иаго Аспас за восемь минут до конца основного времени.

Валенсия - Сельта 1:1

Голы: Батшуаи, 25 - Аспас, 82

Турнирная таблица:

Таблица сайта УЕФА

В другом матче дня в Ла Лиге Леганес, в который на правах аренды из Реала перешел украинский голкипер Андрей Лунин, неожиданно обыграл Барселону со счетом 2:1.

НВ