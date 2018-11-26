Севилья обошла Барселону и стала лидером. Результаты матчей чемпионата Испании

В воскресенье, 25 ноября, состоялись четыре матча 13 тура чемпионата Испании.
Севилья минимально победила Вальядолид 1:0 и вышла на первое место чемпионата Испании, отодвинув оттуда Барселону, которая накануне разошлась миром 1:1 с еще одним претендентом на чемпионский титул - мадридским Атлетико. Автором победного гола стал Андре Силва, который на 30-й минуте головой замкнул навес Сарабии.
Также победы в 13 туре Примеры одержали Жирона и Вильярреал, а Атлетик не сумел победить Хетафе.
Атлетик - Хетафе - 1:1
Голы: Ноласкоаин, 67 - Мата, 77
Севилья - Вальядолид - 1:0
Гол: Силва, 30
Эспаньол - Жирона - 1:3
Голы: Иглесиас, 74 - Стуани, 4, 6, Думбия, 90
Вильярреал - Бетис - 2:1
Голы: Морено, 52, Чуквуезе, 54 - Ло Чельсо, 90
Таблица сайта Myscore.com.ua
Накануне Барселона на последних минутах спаслась в матче с Атлетико, а Реал потерпел сенсационное поражение от Эйбара.
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