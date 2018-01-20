Севилья догнала Реал, Валенсия закончила матч вдевятером. Результаты матчей чемпионата Испании

Валенсия заработала аж два удаления в поединке против Лас-Пальмаса

В субботу, 20 января, были сыграны матчи 20-го тура испанской Примеры.

В первом матче игрового дня Севилья не испытала проблем в поединке с Эспаньолом, забив в ворота барселонцев три безответных мяча. Примечательно, что это - юбилейная 1000-я победа севильцев в чемпионате. Больше только у Реала (1656 побед), Барселоны (1597), Атлетико (1253), Атлетика (1215) и Валенсии (1199).

Атлетико, несмотря на неплохой первый тайм, не удержал преимущество над Жироной - на гол Гризмана в первом тайме на 71-й минуте ответил Порту.

Вильярреал спокойно обыграл Леванте, пропустив лишь один гол на последней добавленной минуте. За желтую субмарину отметились Тригерос и Черышев.

Самым напряженным получился поединок Лас-Пальмаса и Валенсии. Валенсийцы вышли вперед еще на пятой минуте матча. После этого у них было множество моментов, в которых Лас-Пальмас чудом не пропустил. Тем не менее, на перерыв команды уходили при равном счете, а сразу после него защитник летучих мышей Габриэль привез пенальти и заработал красную карточку за нарушение и споры с арбитром.

Доигрывала Валенсия и вовсе вдевятером - в конце поединка вторую желтую получил Везу за удар соперника локтем.

Эспаньол - Севилья 0:3

Голы: Васкес, 15, Сарабия, 34, Мюриэль, 90

Атлетико М – Жирона 1:1

Голы: Гризманн, 34 – Порту, 73.

Вильярреал – Леванте 2:1

Голы: Тригерос, 26 (с пенальти), Черышев, 50 – Марти, 90+4

Лас-Пальмас — Валенсия 2:1

Голы: Виера, 20, Кальери, 53 (с пенальти) — Мина, 5.

Удаления: Габриэль Паулиста, 52, Везу, 87

Турнирная таблица:

Турнирная таблица официального сайта УЕФА

В прошлом туре Барселона одержала волевую победу на поле Реал Сосьедада впервые за 88 лет.