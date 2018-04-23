Сергей Ребров в третий раз стал отцом

В воскресенье, 22 апреля, у украинского футболиста и тренера Сергея Реброва родился сын, которого назвали Александром.

У Реброва уже есть двое сыновей: 18-летний Дмитрий и двухлетний Никита, передает ТСН.

Ранее стало известно, что украинский специалист Сергей Ребров уволен с поста главного тренера клуба Аль-Ахли из Саудовской Аравии.

Украинский тренер официально стал наставником Аль-Ахли из Саудовской Аравии в конце июня прошлого года. Контракт с клубом был подписан на два года.

1 июня 2017 года Ребров закончил свою работу на должности наставника киевского Динамо после истечения срока контракта. Стороны решили не продлевать сотрудничество.