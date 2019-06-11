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Сербия разгромила Литву, Польша — Израиль, Испания — Швецию. Результаты матчей отбора на Евро-2020 — видео

Сегодня, 01:45
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Сербия разгромила Литву, Польша — Израиль, Испания — Швецию. Результаты матчей отбора на Евро-2020 — видео - фото

REUTERS/Novak Djurovic

Сербия победой отреагировала на поражение от Украины

В группах A, B, D, F и G состоялись матчи четвертого тура квалификации на Евро-2020.

В квинтете A сборная Чехии догнала лидера, команду Англии, благодаря победе над Черногорией со счетом 3:0. Британцы сохраняют за собой первое место за счет преимущества в личных встречах.

Группа A

Чехия — Черногория 3:0

Голы: Янтко, 18, Копитович, 49 (в свои ворота), Шик, 82 (с пенальти)

Болгария — Косово 2:3

Голы: Попов, 43, Димитров, 55 — Рашика, 14, Мурики, 64, Рашани, 90+3

Турнирная таблица

Фото: УЕФА

В группе B сборная Сербии на своем поле разгромила команду Литвы со счетом 4:1 и сохранила отставание от лидера, Украины, в шесть очков при игре в запасе. Столько же баллов у второго в турнирной таблице Люксембурга, который провел на один матч больше.

Группа B

Сербия — Литва 4:1

Голы: Митрович, 20, 34, Йович, 35, Льяич, 90+2 — Новиковас, 71 (с пенальти)

Турнирная таблица

Фото: УЕФА

Лидерство в квинтете D укрепила Ирландия после того, как победила дома Гибралтар — 2:0. На пять очков при игре в запасе от нее отстает сборная Дании, разгромившая Грузию со счетом 5:1. Фаворит группы Швейцария пока что занимает третью позицию с четырьмя баллами, но провела только два поединка.

Группа D

Ирландия — Гибралтар 2:0

Голы: Чиполина, 29 (в свои ворота), Брэйли, 90+3

Дания — Грузия 5:1

Голы: Дольберг, 13, 63, Эриксен, 30 (с пенальти), Поульсен, 73, Брэйтуэйт, 90+3 — Лобжанидзе, 25

Турнирная таблица

Фото: УЕФА

Сборная Испании одержала четвертую победу в четырех матчах в секстете F, не оставив шансов Швеции с результатом 3:0. Несмотря на неудачу и победу Румынии над Мальтой, скандинавская команда сохраняет за собой проходное второе место по личным встречам.

Группа F

Испания — Швеция 3:0

Голы: Рамос, 64 (с пенальти), Мората, 85 (с пенальти), Оярсабаль, 87

Мальта — Румыния 0:4

Голы: Пушкаш, 7, 29, Чипчу, 34, Ман, 90+1

Фареры — Норвегия 0:2

Голы: Йонсен, 49, 83

Турнирная таблица

Фото: УЕФА

Аналогично стопроцентный результат у сборной Польши, разбившей на своем поле Израиль со счетом 4:0. Ближневосточная команда теперь отстает от лидера на пять очков.

Группа G

Польша — Израиль 4:0

Голы: Пёнтек, 35, Левандовски, 56 (с пенальти), Гросицки, 58, Кандзьор, 84

Северная Македония — Австрия 1:4

Голы: Хинтереггер, 18 (в свои ворота) — Лазаро, 39, Арнаутович, 62 (с пенальти), 82, Бейтулай, 86 (в свои ворота)

Латвия — Словения 0:5

Голы: Чрнигой, 24, 26, Иличич, 29 (с пенальти), 44, Зайц, 47

Турнирная таблица

Фото: УЕФА

Сборная Украины со счетом 1:0 переиграла команду Люксембурга и закрепила лидерство в группе B отбора на Евро-2020.

НВ

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