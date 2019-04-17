Сенсация в Кубке Украины. Впервые в истории финалистом стал клуб из Первой лиги - видео Сегодня, 18:59 1795 Цей матеріал також доступний українською ФК Ингулец via Facebook Ингулец написал историю ФК Ингулец via Facebook

Финалистом Кубка Украины впервые в истории стал представитель Первой лиги Ингулец, который в полуфинале сенсационно обыграл на своем поле участника Премьер-лиги Зарю.



Клуб из Петрово открыл счет уже на исходе четверти часа игры. Это Денис Балан выполнил прострел с правого фланга, а Евгений Запорожец его замкнул.

Луганская команда не нашлась с ответом и пропустила еще раз в конце первого тайма, когда после удара Артема Щедрого со штрафного с левого края мяч безо всяких препятствий влетел в сетку.

Перед самым перерывом Заря сократила отставание благодаря голу Евгения Чеберко, но во второй половине матча не сумела сравнять счет.

2:1 - Ингулец неожиданно вышел в финал Кубка Украины, где до сих пор не играли представители Первой лиги. Его соперником 15 мая будет победитель пары Днепр-1 - Шахтер.

Видео голов и обзор матча Ингулец - Заря

Ингулец — Заря 2:1

Голы: Запорожец, 15, Щедрый, 38 — Чеберко, 45+1

В четвертьфинале Ингулец сенсационно обыграл другого представителя Премьер-лиги Карпаты. Ранее команда прошла горностаевский Мир, Колос и Мариуполь.

НВ