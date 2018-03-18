Семья расширяется. Суркис заинтересовался бухарестским Динамо - СМИ

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Стоимость бухарестского Динамо оценивается в пять миллионов евро
Фото: ФК Динамо

Стоимость бухарестского Динамо оценивается в пять миллионов евро

Владелец Динамо Игорь Суркис хочет приобрести Динамо из Бухареста.

Об этом сообщает румынское издание sptfm.ro со ссылкой на Pro TV.

Нынешний владелец клуба Ионуц Негоица готов расстаться с клубом за пять миллионов евро. В данный момент он ведет переговоры о продаже контрольного пакета акций с английскими бизнесменами.

Вклиниться в эту борьбу, по сообщениям источника, готов и Игорь Суркис. При этом, в структуру клуба может войти бывший игрок киевского Динамо Флорин Чернат, который выступал за клуб с 2001 по 2009 год.

"Я бы не хотел, чтобы Динамо Бухарест пропало. У них [Динамо Киев] есть деньги, потому что клуб каждый год играет в Европе", - сказал Чернат.

Ранее председатель Комитета этики и честной игры Франческо Баранка предположил, что Игорь Суркис может быть наказан за слова о Мироне Маркевиче. Президент Динамо раскритиковал экс-тренера Металлиста и Днепра за договорные матчи. 

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