Фоззи
Побег из Даннемора – welcome 2 reality
Ричард Хаас
Сирия раскачивает Россию
Владимир Фесенко
Жить по-новому. Главная проблема Порошенко
Ричард Хаас
Афганские мучения американцев
Спецтема: Выборы президента Украины

Селтик объявил о подписании полузащитника сборной Украины

Сегодня, 21:25
172
Цей матеріал також доступний українською

ФК Селтик

Швед подписал с Селтиком контракт на 4,5 года

Селтик объявил о трансфере полузащитника львовских Карпат и сборной Украины Марьяна Шведа.

Контракт Шведа с шотландским клубом рассчитан на 4,5 года, сообщает официальный сайт Селтика.

Швед останется в Карпатах на правах аренды, а к Селтику присоединится в апреле.

"Я очень горжусь тем, что стал первым украинцем, который перешел в Селтик. Это много значит для украинского футбола", - сказал Швед.

Футболист также надеется, что переход в Селтик поможет ему получить вызов в сборную Украины.

"Надеюсь, это поможет мне получить больше вызовов в сборную. Решение, конечно, за тренерским штабом, но я надеюсь сыграть больше матчей в национальной команде", - добавил футболист.

По данным СМИ трансфер Шведа обошелся Селтику примерно в 2 млн евро.

Ранее трансфер Шведа в Селтик подтвердил главный тренер шотландского клуба Брендан Роджерс.

Недавно СМИ узнали, что Швед проходил медосмотр в Селтике.

Также медиа сообщали, что после перехода в Селтик 21-летний футболист может отправиться в Карпаты или бельгийский Андерлехт на правах аренды.

Теги:   Футбол Селтик Карпаты (Львов) Трансферы

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП 3

Футбол

Сегодня, 15:15

article_img
Украинский полузащитник драматично вывел бельгийский клуб в финал кубка страны - видео
3298
Футбол

Вчера, 01:30

article_img
Журналист узнал о позиции ФФУ насчет Ракицкого в сборной Украины после отъезда в Россию
2953
Футбол

Вчера, 22:08

article_img
Во Франции нашли обломки пропавшего самолета с футболистом
2454

Главное

Геополитика

Сегодня, 16:40

article_img
Путин заявил о готовности России "защищать" верующих в Украине
Политика

Сегодня, 13:12

article_img
Госохрана в 2018 году предотвратила 11 покушений на Порошенко - Гелетей
Инновации

Сегодня, 07:00

article_img
Морской бой. США готовят боевые роботизированные корабли

Выбор редакции

IT-индустрия

Сегодня, 12:30

article_img
Netflix должен умереть. Apple будет выпускать свои фильмы и сериалы
IT-индустрия

Сегодня, 20:00

article_img
Царя побоялись. Как Apple принесла в жертву Роскомнадзору приватные данные российских пользователей
Геополитика

Сегодня, 16:40

article_img
Путин заявил о готовности России "защищать" верующих в Украине