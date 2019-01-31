Селтик объявил о подписании полузащитника сборной Украины
Селтик объявил о трансфере полузащитника львовских Карпат и сборной Украины Марьяна Шведа.
Контракт Шведа с шотландским клубом рассчитан на 4,5 года, сообщает официальный сайт Селтика.
Швед останется в Карпатах на правах аренды, а к Селтику присоединится в апреле.
"Я очень горжусь тем, что стал первым украинцем, который перешел в Селтик. Это много значит для украинского футбола", - сказал Швед.
Футболист также надеется, что переход в Селтик поможет ему получить вызов в сборную Украины.
"Надеюсь, это поможет мне получить больше вызовов в сборную. Решение, конечно, за тренерским штабом, но я надеюсь сыграть больше матчей в национальной команде", - добавил футболист.
По данным СМИ трансфер Шведа обошелся Селтику примерно в 2 млн евро.
Ранее трансфер Шведа в Селтик подтвердил главный тренер шотландского клуба Брендан Роджерс.
Недавно СМИ узнали, что Швед проходил медосмотр в Селтике.
Также медиа сообщали, что после перехода в Селтик 21-летний футболист может отправиться в Карпаты или бельгийский Андерлехт на правах аренды.