Селезнев забил гол в ворота Фенербахче и помог своей команде одержать победу в матче чемпионата Турции - видео

В матче 24-го тура чемпионата Турции украинский форвард Евгений Селезнев отметился точным ударом в составе Акхисар Беледие.
Акхисар добыл выездную победу 3:2, а Селезнев забил второй гол в этом поединке, сделав счет 2:0 в пользу своей команды.
GOL | Fenerbahçe 0-2 Akhisarspor, 35' Seleznov pic.twitter.com/zsVaASCKXT— Galatasaray Fedaileri (@greatestgala) 4 марта 2018 г.
Нападающий провел в составе команды 11 матчей, в которых забил шесть голов и отдал две голевых передачи. Акхисар с 33 пунктами занимает 10-е место.
Ранее Евгений Селезнев забил гол в кубке и попал в сборную 23-го тура чемпионата Турции.
Комментарии
Правила комментирования