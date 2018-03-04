Селезнев забил гол в ворота Фенербахче и помог своей команде одержать победу в матче чемпионата Турции - видео

Евгений Селезнев забил один из трех голов своей команды в ворота фаворита

В матче 24-го тура чемпионата Турции украинский форвард Евгений Селезнев отметился точным ударом в составе Акхисар Беледие.

Акхисар добыл выездную победу 3:2, а Селезнев забил второй гол в этом поединке, сделав счет 2:0 в пользу своей команды.

Нападающий провел в составе команды 11 матчей, в которых забил шесть голов и отдал две голевых передачи. Акхисар с 33 пунктами занимает 10-е место.

Ранее Евгений Селезнев забил гол в кубке и попал в сборную 23-го тура чемпионата Турции.