Селезнев вывел свою команду в финал Кубка Турции - видео

Украинский форвард Акхисар Беледие Евгений Селезнев оформил дубль во втором полуфинальном матче Кубка Турции против Галатасарая и вывел свою команду в финал.

Украинец вышел в стартовом составе и уже в первом тайме забил два гола. Открыл счет Селезнев на 4-й минуте, удвоил его на 35-й.

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В первом полуфинальном матче Акхисар Беледие проиграл со счетом 1:2, но по сумме двух матчей вышел в финал. В решающем матче турнира команда Селезнева сыграет против победителя противостояния Фенербахче - Бешикташ, первая игра между которыми завершилась со счетом 2:2.

Ранее украинский форвард Акхисар Беледие Евгений Селезнев отметился дублем в матче чемпионата Турции против Коньяспора.