Селезнев прошел медосмотр в испанском клубе - СМИ Сегодня, 14:37 287 Цей матеріал також доступний українською Селезнев подпишет контракт на 1,5 года - CNN Turk Фото: El Desmarque

Украинский нападающий Евгений Селезнев успешно прошел медосмотр в испанской Малаге перед своим переходом, сообщает CNN Turk.

По информации медиа, 33-летний футболист перейдет в андалузскую команду на полноценной основе, подписав контракт на 1,5 года.

Селезнев уже прибыл в испанский город для перехода в одноименную команду, которая занимает третье место второго испанского дивизиона и отстает от идущего на второй строчке Альбасете на два очка.

Сообщалось, что клуб Сегунды арендует игрока до лета 2019 года.

Согласно предыдущим данным, Малага заплатит за переход игрока небольшую финансовую компенсацию, а также получит право на полноценный трансфер в межсезонье.

Позже появилась информация, что нападающий пройдет медосмотр в испанском клубе 6 января, а также подпишет контракт на 2,5 года.