Селезнев прокомментировал переход в испанский клуб Сегодня, 21:05 70 Цей матеріал також доступний українською Селезнев будет выступать в Малаге минимум до лета 2019 года Фото: ФК Малага

Украинский нападающий Евгений Селезнев поделился впечатлениями после перехода из турецкого Акхисара в испанскую Малагу.

Перед переходом в Малагу Евгений Селезнев общался с голкипером Динамо Денисом Бойко, который в свое время выступал за "анчоусов". Футболист заявил, что всегда хотел попробовать свои силы в испанском чемпионате и хочет помочь Малаге выйти в Примеру, сообщает YouTube-канал Малаги.

"Не могу обещать, что буду забивать в каждом матче, но сделаю все возможное, чтобы достичь результата", - сказал Селезнев.

Также фтболист заявил, что чувствует себя лучше, но ему нужно время, чтобы набрать форму.

Накануне Малага объявила о подписании украинского нападающего Евгения Селезнева. 33-летний футболист проведет в команде остаток этого сезона.

Согласно предварительным данным, Малага заплатит за переход игрока небольшую финансовую компенсацию, а также получит право на полноценный трансфер в межсезонье.

Ранее СМИ сообщали, что Галатасарай близок к подписанию украинца. Также на Селезнева претендовали другие турецкие клубы - Гезтепе, Ризеспор и Бурсаспор.