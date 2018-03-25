Селезнев признал ошибкой переход в российский клуб

Евгений Селезнев признался, что сожалеет по поводу своего перехода в Кубань

Форвард сборной Украины и турецкого Акхисар Беледие Евгений Селезнев признал, что переход в краснодарскую Кубань в 2016 году был ошибкой.

Как сообщил Селезнев в эфире канала Футбол 1, он не хочет вспоминать о том решении, посколько жалеет о нем.

"Сколько забил за Кубань? Не помню, мало. Не хочу вспоминать это время, ведь нет смысла. Думаю, что не должен был уходить из Днепра. Это было ошибкой", - сказал Селезнев.

Также форвард признался, что тогда сильно переживал из-за критики, которая последовала в его адрес, а также заверил, что больше не поедет играть в Россию.

Напомним, в 2016 году Селезнев сыграл за Кубань девять матчей, в которых забил три гола.

Ранее Селезнев пояснил, почему наставник сборной Украины Андрей Шевченко решил не вызывать его на мартовский сбор команды.