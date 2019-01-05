Селезнев прибыл в Испанию для перехода в местный клуб - видео Сегодня, 19:47 414 Цей матеріал також доступний українською Селезнев уже находится в Малаге Фото: El Desmarque

Украинский нападающий Акхисар Беледие Евгений Селезнев прибыл в испанскую Малагу для перехода в одноименную команду.

Как сообщает El Desmarque, 33-летний футболист прилетел в андалусский город днем из Стамбула. Его встречали представители руководства клуба.

???? Seleznyov ya ha aterrizado en Málaga para firmar por el conjunto blanquiazul. Así ha sido la llegada del delantero ucraniano. pic.twitter.com/9wBY7LAZy2 5 января 2019 г.

Накануне турецкий журналист AS Мустафа Озгюр узнал о том, что Селезнев согласовал свой переход в Малагу.

Позже агент украинского нападающего Акхисар Беледие Иван Пироженко намекнул на переход его клиента в Малагу.

По информации La Opinion De Malaga, Селезнев проведет в испанском коллективе остаток сезона до лета 2019 года на правах аренды.

Клуб второго испанского дивизиона заплатит за переход игрока небольшую финансовую компенсацию, а также получит право на полноценный трансфер в межсезонье после завершения его контракта с турецкой стороной.