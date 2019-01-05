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Селезнев прибыл в Испанию для перехода в местный клуб - видео

Сегодня, 19:47
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Селезнев уже находится в Малаге

Фото: El Desmarque

Украинский нападающий Акхисар Беледие Евгений Селезнев прибыл в испанскую Малагу для перехода в одноименную команду.

Как сообщает El Desmarque, 33-летний футболист прилетел в андалусский город днем из Стамбула. Его встречали представители руководства клуба.

Накануне турецкий журналист AS Мустафа Озгюр узнал о том, что Селезнев согласовал свой переход в Малагу.

Позже агент украинского нападающего Акхисар Беледие Иван Пироженко намекнул на переход его клиента в Малагу.

По информации La Opinion De Malaga, Селезнев проведет в испанском коллективе остаток сезона до лета 2019 года на правах аренды.

Клуб второго испанского дивизиона заплатит за переход игрока небольшую финансовую компенсацию, а также получит право на полноценный трансфер в межсезонье после завершения его контракта с турецкой стороной.

Теги:   Евгений Селезнев Трансферы Футбол

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