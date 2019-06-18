Селезнев покинет испанский клуб — СМИ Вчера, 23:25 Цей матеріал також доступний українською ФК Малага Малага не будет продлевать контракт с Селезневым — медиа ФК Малага

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев уйдет из Малаги этим летом, сообщает Sport.ua.



По информации портала, испанский клуб недоволен самоотдачей 33-летнего футболиста, поэтому не собирается продлевать с ним контракт. За 12 матчей тот не отметился результативными действиями.

Нынешнее соглашение игрока атаки закачивается в конце июня 2019-го года, но у Малаги есть опция его продления еще на два сезона, которая зависела от выступлений нападающего.

Также клуб не будет выкупать контракт арендованного у Шахтера форварда Густаво Бланко-Лещука за 2,5 млн евро, поскольку команда не вышла в элитный дивизион чемпионата Испании.

Из-за того, что Малага не будет выступать в Примере, ее бюджет будет уменьшен, из-за чего клуб не сможет позволить себе покупать новичков.

Клуб объявил о подписании Селезнева в январе 2019-го года. Бланко Лещук стал игроком Малаги летом 2018-го года на правах годичной аренды.

