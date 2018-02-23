Селезнев оформил дубль в матче чемпионата Турции - видео

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Евгений Селезнев забил дважды в ворота Коньяспора
Фото: Акхисар Беледие via Facebook

Евгений Селезнев забил дважды в ворота Коньяспора

Украинский форвард Акхисар Беледие Евгений Селезнев отметился дублем в матче чемпионата Турции против Коньяспора.

На 15-й минуте украинец разогнал атаку своей команды, а затем сам же ее и завершил точным ударом головой после подачи с фланга от Байрама.

На 68-й минуте Селезнев удвоил преимущество своей команды, получив пас от Челыка на краю вратарской площади и точно пробив в ближний угол ворот.

В конце матча Селезнев был заменен, а его команда забила еще раз и победила со счетом 3:0. Этот результат позволил Акхисар Беледие подняться на девятое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.

Напомним, Селезнев стал игроком турецкого Акхисар Беледие в начале января этого года. 32-летний футболист заключил соглашение на 2,5 года до конца сезона-2019/2020. В девяти матчах за новую команду украинец уже забил четыре гола. Также на его счету две результативные передачи, одна из которых - в матче против Кайсериспора, за который выступает еще один украинский форвард Артем Кравец.

НВ

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