Селезнев нашел себе новый клуб - журналист Сегодня, 21:25 60 Цей матеріал також доступний українською Селезнев договорился о трансфере в Ризеспор Фото: ФК Акхисар Беледие via Facebook

Украинский нападающий Акхисар Беледиеспора Евгений Селезнев станет игроком турецкого Ризеспора, сообщил журналист и комментатор Тюмер Метин.

Как сообщает Sporx, об этом он рассказал в эфире beIN SPORTS. По его словам, 33-летний футболист уже договорился о своем переходе с клубом из Ризе.

По итогам 15-ти туров турецкой Суперлиги Ризеспор, где выступает экс-нападающий Шахтера и Динамо Александр Гладкий, занимает последнее, 18-е место с отставанием в четыре очка от спасительной по итогам сезона 15-й позиции.

Ранее появилась информация, что Селезнев обсуждает трансфер в турецкий Гезтепе после срыва варианта с переходом в Галатасарай.

Перед этим сообщалось, что Галатасарай близок к подписанию украинского нападающего в январе 2019 года.

Позже СМИ назвали турецкие Бурсаспор и Ризеспор клубами, которые интересуются услугами футболиста Акхисар Беледиеспора.