Селезнев начал переговоры с другим клубом вместо турецкого гранда - медиа Сегодня, 15:23 48 Цей матеріал також доступний українською Агент Селезнева встречался с президентом Гезтепе Фото: ФК Акхисар Беледие

Украинский нападающий Акхисар Беледие Евгений Селезнев обсуждает трансфер у турецкий Гезтепе после срыва варианта с трансфером в Галатасарай, сообщает Yeni Asir.

По информации медиа, наставник стамбульского гранда Фатих Терим отказался от возможности подписать 33-летнего футболиста, который не входит в планы своего нынешнего клуба.

Согласно данным издания, агент форварда Ахмет Булут предложил услуги своего клиента другому турецкому клубу, после чего встречался с президентом Гезтепе Мехметом Сепилом.

На днях СМИ узнали, что Галатасарай близок к подписанию в январе 2019 года украинского нападающего.

Сообщалось, что агент украинского нападающего Акхисар Беледие Ахмет Булут предложил услуги 33-летнего игрока стамбульскому гранду.

В сентябре Селезнев посетовал, что его нынешний клуб не отпустил его в Галатасарай, который якобы сделал предложение в последний день летнего трансферного окна.