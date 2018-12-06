Селезнев начал переговоры с другим клубом вместо турецкого гранда - медиа
Украинский нападающий Акхисар Беледие Евгений Селезнев обсуждает трансфер у турецкий Гезтепе после срыва варианта с трансфером в Галатасарай, сообщает Yeni Asir.
По информации медиа, наставник стамбульского гранда Фатих Терим отказался от возможности подписать 33-летнего футболиста, который не входит в планы своего нынешнего клуба.
Согласно данным издания, агент форварда Ахмет Булут предложил услуги своего клиента другому турецкому клубу, после чего встречался с президентом Гезтепе Мехметом Сепилом.
На днях СМИ узнали, что Галатасарай близок к подписанию в январе 2019 года украинского нападающего.
Сообщалось, что агент украинского нападающего Акхисар Беледие Ахмет Булут предложил услуги 33-летнего игрока стамбульскому гранду.
В сентябре Селезнев посетовал, что его нынешний клуб не отпустил его в Галатасарай, который якобы сделал предложение в последний день летнего трансферного окна.