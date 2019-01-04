Селезнев договорился о переходе в испанский клуб - журналист
Украинский нападающий Акхисар Беледие Евгений Селезнев согласовал свой переход в Малагу, сообщает турецкий журналист AS Мустафа Озгюр.
По его информации, с которой он поделился в Twitter, 33-летний футболист отправится в Испанию из Стамбула завтра, 5 января, куда прибудет в 16.50.
Деталей возможного трансфера экс-форварда сборной Украины из турецкого клуба Озгюр не приводит.
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Ранее сообщалось, что Малага намерена подписать нападающего Акхисар Беледие в зимнее трансферное окно, которое открылось с января.
При этом СМИ узнали, что Галатасарай близок к подписанию украинца, но затем стало известно, что на игрока претендуют другие турецкие клубы - Гезтепе, Ризеспор и Бурсаспор.
Позже появилась информация, что Малага видит в подписании Селезнева приоритетный вариант в зимнее трансферное окно.