Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Андрей Окара
Порошенко, Путин и церковь накануне томоса
Владимир Фесенко
Лихорадка выборов
Роман Бессмертный
Украина на карте мира-2018
Иван Яковина
Китай уже делает это. О будущем, которое нас ждет

Селезнев договорился о переходе в испанский клуб - журналист

Сегодня, 18:03
134
Цей матеріал також доступний українською

Селезнев отправится в Малагу 5 января - журналист

Фото: ФК Акхисар Беледие via Facebook

Украинский нападающий Акхисар Беледие Евгений Селезнев согласовал свой переход в Малагу, сообщает турецкий журналист AS Мустафа Озгюр.

По его информации, с которой он поделился в Twitter, 33-летний футболист отправится в Испанию из Стамбула завтра, 5 января, куда прибудет в 16.50.

Деталей возможного трансфера экс-форварда сборной Украины из турецкого клуба Озгюр не приводит.

Ранее сообщалось, что Малага намерена подписать нападающего Акхисар Беледие в зимнее трансферное окно, которое открылось с января.

При этом СМИ узнали, что Галатасарай близок к подписанию украинца, но затем стало известно, что на игрока претендуют другие турецкие клубы - ГезтепеРизеспор и Бурсаспор.

Позже появилась информация, что Малага видит в подписании Селезнева приоритетный вариант в зимнее трансферное окно.

Теги:   Евгений Селезнев Трансферы Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Спорт/Футбол

Сегодня, 14:14

article_img
Экс-конкурент Ярмоленко за 65 млн евро перешел в Челси

Выбор редакции

Техно/Игры

Сегодня, 10:13

article_img
Постреляем? Самые ожидаемые игры 2019 года
Радио НВ/Справа двох

Сегодня, 10:44

article_img
Новогоднее ток-шоу с Бабченко и Мацарским: что с нами происходило в 2018-м и чего ждать от 2019 года - запись эфира