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Сборная Украины заняла первое место в группе на молодежном чемпионате мира — видео

Вчера, 23:58
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Сборная Украины заняла первое место в группе на молодежном чемпионате мира — видео - фото

ФФУ

Сборная Украины заняла первое место в группе D

Сборная Украины U-20 сыграла вничью 1:1 со сверстниками из Нигерии в последнем туре группового этапа чемпионата мира, но это не помешало занять первое место в квартете.

На 30-й минуте Даниил Сикан замкнул головой навес с правого фланга и открыл счет в матче.

В конце первого тайма Нигерия имела шанс сравнять счет, однако Андрей Лунин парировал пенальти в исполнении Тияни.

Нигерия все-таки сравняла счет. На 51-й минуте нигерийцы вновь получили право на 11-метровый, который на этот раз все тот же Тияни реализовал.

Нигерия - Украина - 1:1
Голы: Тияни, 51 (пен.) - Сикан, 30

На 45+1 минуте Тияни не реализовал пенальти

Гол Сикана

Нереализованный пенальти Тияни

Гол Тияни

В параллельном мате в группы D США одержал победу над Катаром со счетом 1:0 и занял второе место в группе.

В первом туре молодежного чемпионата мира сборная Украины победила США 2:1, а во втором одолела Катар 1:0 и оформила выход в плей-офф.

НВ

Теги:   Чемпионат мира по футболу Футбол Нигерия Чемпионат мира Сборная Украины

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