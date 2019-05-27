Сборная Украины вышла в плей-офф молодежного чемпионата мира — видео Вчера, 21:41 948 Цей матеріал також доступний українською ФИФА В последнем туре Украина встретится с Нигерией ФИФА

Сборная Украины U-20 обыграла сверстников из Катара со счетом 1:0 во втором туре молодежного чемпионата мира и гарантировала себе выход в плей-офф.

Украина одержала победу благодаря голу Дениса Попова, который также принес победу и в первом туре в матче против США (2:1).

Защитник Динамо забил на 59-й минуте, головой замкнув навес с левого фланга в исполнении Сергея Булецы.

На 85-й минуте Катар остался в меньшинстве после удаления Насира Бакша и Украины довела матч до победы.

Сборная Украины набрала шесть очков и возглавила группу D, гарантировав себе выход в плей-офф.

Дело в том, что в следующий раунд выходят сборные, занявшие первые два места в своих группах, а также четыре из шести лучшие команды, занявшие третьи места.

Сборную Украины уже не смогут обойти сборные из групп В и Е.

30 мая сборная Украины сыграет заключительный матч группового турнира против Нигерии.

Катар U-20 — Украина U-20 — 0:1

Гол: Попов, 59

Катар U-20: Шебаб — Бакш, аль-Хамавенде, Эллитхи, Аль-Минхали — Мохаммед, Салех, Андри — Аль-Мусура (Карами, 54), Ибрагим, Юсуф



Украина U-20: Лунин — Конопля, Бондарь, Попов, Бескоровайный — Корниенко, Мусолитин — Цитаишвили (Кащук, 63), Хахлев (Чех, 46), Булеца (Сикан, 73) — Супряга



Предупреждение: Юсуф — Хахлев, Булеца, Конопля



Удаление: Насир Бакш (Катар U-20)



Турнирная таблица

В первом туре молодежного чемпионата мира сборная Украины победила команду США 2:1.

НВ