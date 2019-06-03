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Сборная Украины впервые в истории вышла в четвертьфинал молодежного чемпионата мира — видео

Сегодня, 21:07
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Сборная Украины впервые в истории вышла в четвертьфинал молодежного чемпионата мира — видео - фото

ФФУ

В четвертьфинале Украина сыграет с Колумбией

Сборная Украины U-20 обыграла в 1/8 финала молодежного чемпионата мира сверстников из Панамы со счетом 4:1.

Украина сделала серьезную заявку на победу еще в первом тайме, забив в ворота Панамы три гола.

На 24-й минуте Даниил Сикан открыл счет, точно пробив в дальний угол ворот. На 41-й минуте Денис Попов удвоил преимущество укринцив добив мяч в ворота после ошибки голкипера, а перед самым перерывом Сикан оформил дубль, замкнув прострел Ефима Конопли.

В начале второго тайма Украина пропустила гол от Эрнесто Уокера, но на 83-й минуте Сергей Булеца снял все вопросы относительно победителя матча ударом в ближний угол.

Сборная Украины U-20 впервые в своей истории вышла в четвертьфинал молодежного чемпионата мира.

В 1/4 финала украинская команда встретится со сборной Колумбии. Матч состоится 7 июня.

Украина - Панама - 4:1
Голы: Сикан, 23, 45+1, Попов, 41, Булеца, 83 - Уокер, 50

Обзор матча

В первом туре молодежного чемпионата мира сборная Украины победила США 2:1, а во втором одолела Катар 1:0 и оформила выход в 1/8 финала.

В третьем туре украинцы сыграли в ночь 1:1 с Нигерией и заняли первое место в группе D.

Теги:   Чемпионат мира Чемпионат мира по футболу Футбол Панама Сборная Украины

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