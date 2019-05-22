Сборная Украины потеряла ключевого игрока накануне июньских матчей отбора на Евро-2020 Сегодня, 17:24 790 Цей матеріал також доступний українською ФФУ Мораес (справа) пропустит игры против Сербии и Люксембурга ФФУ

Нападающий Шахтера и сборной Украины Жуниор Мораес на месяц выбыл из-за травмы.

Как сообщает официальный сайт донецкого клуба, у 32-летнего футболиста диагностирован перелом двух ребер, который он получил в матче 29-го тура Премьер-лиги против Зари.

Помимо матчей против Динамо, Мариуполя и Львова, Мораес также пропустит поединки сборной Украины против Сербии 7 июня и Люксембурга 10 июня в рамках отбора на Евро-2020.

В нынешнем сезоне нападающий провел 39 матчей во всех турнирах. В его активе 26 голов и 12 результативных передач.

На прошлой неделе наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко огласил список игроков, которые будут готовиться к матчам отбора на Евро-2020 против команд Сербии и Люксембурга.

В список попал 31 футболист, среди которых значился и Мораес. Другие нападающие в заявке — Роман Яремчук (Гент, Бельгия) и Артем Кравец (Кайсериспор, Турция).