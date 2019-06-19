Дмитрий Бондар
Нервные клетки восстанавливаются. 10 популярных мифов о работе мозга
Владимир Огрызко
Первые шаги Зеленского
Ярослава Гресь
Топ-5 трендов Каннского фестиваля
Александр Пасховер
Главное достижение безвизового режима
Спецтема: Погиб Дмитрий Тымчук Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Сборная Испании получила нового главного тренера

Вчера, 20:07
Цей матеріал також доступний українською
Сборная Испании получила нового главного тренера - фото

REUTERS/Sergio Perez

Роберто Морено работал ассистентом в сборной Испании

Роберто Морено стал главным тренером сборной Испании по футболу.

Морено заменил Луиса Энрике, который сегодня покинул пост наставника национальной команды, сообщает Королевская испанская футбольная федерация.

Ранее 41-летний специалист был ассистентом Луиса Энрике в Роме, Сельте, Барселоне и сборной Испании.

«Он останется с тем же сроком действия контракта, который уже был подписан, и будет отвечать за выступление команды в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года», — сказал глава Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес.

Сборная Испании с 12 очками лидирует в группе D в отборе на Евро-2020.

Теги:   Евро-2020 Футбол Сборная Испании

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

ТОП 3

Страны

18 июня, 11:35

img
СМИ: Экс-президента УЕФА Платини арестовали по подозрению в коррупции
15266
Футбол

Вчера, 00:35

img
Фонсека захотел забрать в Рому полузащитника сборной Украины — СМИ
2224
Футбол

18 июня, 16:58

img
Итальянский клуб отказался от подписания одного из лидеров сборной Украины — СМИ
1891

Главное

Геополитика

Вчера, 20:39

img
Катастрофа MH17: Международная следственная группа упомянула Суркова в материалах дела
Политика

Вчера, 18:29

img
Суд отказал нардепу Деркачу в удовлетворении иска из-за отсутствия доказательств существования коалиции
Футбол

Вчера, 23:13

img
Олимпик оставили в украинской Премьер-лиге вопреки дисквалификации молодежных команд за договорные матчи