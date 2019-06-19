Сборная Испании получила нового главного тренера
Роберто Морено стал главным тренером сборной Испании по футболу.
Морено заменил Луиса Энрике, который сегодня покинул пост наставника национальной команды, сообщает Королевская испанская футбольная федерация.
Ранее 41-летний специалист был ассистентом Луиса Энрике в Роме, Сельте, Барселоне и сборной Испании.
«Он останется с тем же сроком действия контракта, который уже был подписан, и будет отвечать за выступление команды в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года», — сказал глава Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес.
Сборная Испании с 12 очками лидирует в группе D в отборе на Евро-2020.