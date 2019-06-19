Сборная Испании получила нового главного тренера Вчера, 20:07 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Sergio Perez Роберто Морено работал ассистентом в сборной Испании REUTERS/Sergio Perez

Роберто Морено стал главным тренером сборной Испании по футболу.



Морено заменил Луиса Энрике, который сегодня покинул пост наставника национальной команды, сообщает Королевская испанская футбольная федерация.

Ранее 41-летний специалист был ассистентом Луиса Энрике в Роме, Сельте, Барселоне и сборной Испании.

«Он останется с тем же сроком действия контракта, который уже был подписан, и будет отвечать за выступление команды в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года», — сказал глава Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес.

Сборная Испании с 12 очками лидирует в группе D в отборе на Евро-2020.