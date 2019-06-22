Сборная Чили вышла в четвертьфинал Кубка Америки — видео Сегодня, 12:28 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Luisa Gonzalez Сборная Чили набрала шесть очков в двух матчах REUTERS/Luisa Gonzalez

Сборная Чили победила Эквадор во втором туре группового этапа Кубка Америки и досрочно вышла в четвертьфинал турнира.

Уже на 8-й минуте матча полузащитник чилийцев Хосе Фуэнсалида ударом в угол ворот открыл счет в матче. Однако в середине первого тайма Эннер Валенсия реализовал пенальти и восстановил статус-кво.

В начале второго тайма лидер Чили Алексис Санчес снова вывел свою сборную вперед.

В конце матча Эквадор остался в меньшинстве после удаления Габриэля Ачиллера и не сумел сравнять счет.

Сборная Чили набрала шесть очков и вышла в четвертьфинал Кубка Америки. В Эквадора остается шанс выйти в плей-офф с третьего места.

Эквадор - Чили - 1:2

Голы: Валенсия, 26 (пен) - Фуэнсалида, 8, Санчес, 51

Удаление: Ачиллер, 89

Турнирная таблица

В первом туре Кубка Америки сборная Чили разгромила Японию 4:0.

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