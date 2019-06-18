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Сборная Чили разгромила команду Японии на Копа Америка

Сегодня, 14:07
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Сборная Чили разгромила команду Японии на Копа Америка - фото

REUTERS/Ueslei Marcelino

Варгас (слева) и Пульгар забили три из четырех мячей сборной Чили

В матче первого тура группового этапа Кубка Южной Америки сборная Чили со счетом 4:0 разгромила команду Японии.

Действующие чемпионы континента открыли счет в конце первого тайма, когда после подачи Чарлеса Арангиса ударом головой отметился Эрик Пульгар.

На 54-й минуте второй мяч забил Эдуардо Варгас, который воспользовался передачей Маурисио Ислы и рикошетом от соперника попал точно в сетку.

В конце поединке голом отличился Алексис Санчес после навеса от Арангиса, а затем четвертое взятие ворот приглашенной на турнир сборной оформил снова Варгас — на сей раз ему ассистировал Санчес.

Япония — Чили 0:4
Голы: Пульгар, 41, Э. Варгас, 54, 83 А. Санчес, 82

После первого тура с тремя очками и одинаковой разницей мячей в группе C первое место делят команды Чили и Уругвая, который накануне с аналогичным счетом победил Эквадор.

НВ

Теги:   Футбол Сборная Чили Копа Америка-2019

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