Сборная Украины впервые с 2016 года одержала разгромную победу

Сборная Украины обыграла Албанию в товарищеском матче со счетом 4:1.

С первых минут команда Андрея Шевченко захватила инициативу, но первый момент создали именно албанцы. На шестой минуте Леняни выскочил один на один с Луниным после паса из глубины, но не докрутил мяч в дальний угол.

Спустя две минуты Украина создала свой момент: Коноплянке удалось пройти через центр в штрафную площадь, а затем Марлос и Ярмоленко пробивали с убойных позиций. Сначала спас Бериша, а затем Хюсай вынес мяч уже из пустых ворот.

На 19 минуте у Ярмоленко был второй шанс для гола. Марлос резкой вертикальной передачей нашел вингера дортмундской Боруссии в штрафной, тот эффектно развернулся и быстро пробил в ближний угол, но не попал.

Тем не менее, по истечению 30 минут игры Украина вышла вперед благодаря слаженным действиям своего атакующего треугольника. Ярмоленко получил пас от Марлоса в штрафной площади албанцев и выкатил под удар Коноплянке, а Евгений вколотил мяч в ближний угол.

Прошло еще четыре минуты - и счет стал 2:0. Опять провалился центр обороны албанцев, Ярмоленко прорвался на ударную позицию сквозь нескольких соперников и пробил в дальний угол ворот.

На этом Украина не остановилась и до конца первого тайма забила еще один гол - Ярмоленко оформил дубль после паса Малиновского.

Второй тайм прошел в более спокойном темпе и с меньшим количеством голевых моментов. Обе команды эксперементировали с составом, используя много замен. Оживление игре произошло в концовке. Сначала Ндой обыграл Караваева и пробил из-под него в ближний угол, сократив счет, а спустя две минуты Коноплянка вслед за Ярмоленко оформил дубль и установил окончательные цифры на табло.

4:1 - сборная Украины одержала первую разгромную победу с октября 2016 года, когда со счетом 3:0 была обыграна команда Косово. В 2018 году команда Андрея Шевченко не знает поражений, выиграв два матча и еще два сыграв вничью.

Албания — Украина 1:4

Голы: Ндой, 88 — Коноплянка, 30, 90, Ярмоленко, 36, 45+1.

Албания: Бериша — Хисай, Маврай, Джимсити, Весели — Лилай (Айети, 65) — Роши (Мемолла, 46), Рамадани (Квака, 26), Ндой, Леньяни (Балай, 46) — Манай (Цикаллеши, 57).

Украина: Лунин — Бутко (Караваев, 82), Бурда, Кривцов, Соболь — Малиновский (Сидорчук, 71), Зинченко (Коваленко, 71), Марлос (Шапаренко, 57) — Ярмоленко, Коноплянка — Беседин (Селезнев, 46).

Предупреждения: Бурда.

НВ