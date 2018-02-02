Сборная Украины следующий домашний матч сыграет без зрителей - СМИ

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Дисциплинарный комитет УЕФА наказал сборную Украины за кельтский крест на баннере

Дисциплинарный комитет УЕФА наказал сборную Украины за кельтский крест на баннере

Первый домашний матч сборной Украины в группе B1 Лиги наций против команды Словакии будет сыгран при пустых трибунах, сообщает XSport

Дисциплинарный комитет УЕФА наказал сборную Украины одним матчем без зрителей еще 19 ноября 2015 года за кельтский крест на баннере в последнем домашнем матче квалификации к Евро-2016 в Киеве с Испанией.

 

Со времени принятия решения Украина не играла матчи под эгидой UEFA (только товарищеские встречи и отбор на ЧМ-2018 и под патронатом FIFA).

Напомним, что подопечным Андрея Шевченко в первой группе дивизиона B будут противостоять команды Чехии и Словакии.

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