Сборная Украины провела первый матч в 2018 году

Сборная Украины сыграла вничью 1:1 с Саудовской Аравией в своем первом матче в 2018 году.

Команды неспешно начали первый тайм из-за дождя и тяжелого поля, но постепенно игра разогналась. Первый момент у Украины создал Александр Зинченко, который ворвался в штрафную, но его удар был заблокирован. На 30-й минуте все тот же представитель Манчестер Сити пробил в падении через себя, но попал в защитника.

На 32-й минуте Украина вышла вперед: прошла подача Коноплянки с фланга на Кравца, который головой на противоходе отправил мяч в сетку. На отыгрыш Саудовской Аравии понадобилось всего шесть минут. Аль-Муваллад получил скидку после подачи углового и мощным ударом в ближний угол пробил Лунина.

Второй тайм начался также в медленном темпе. Слегка оживил его эпизод на 59-й минуте, когда Караваев с фланга навесил на Буяльского, тот пробил в одно касание, и мяч парашютом попал в перекладину, а затем его забрал вратарь. Спустя минуту уже Лунин спас украинскую команду, нейтрализовав выход один на один.

После этого момента Саудовская Аравия завладела игровой инициативой и провела несколько острых атак. Украинцы вернули преимущество только на последних минутах и могли вырвать победу, но с ударом Беседина в упор справился вратарь.

Украина — Саудовская Аравия 1:1

Голы: Кравец, 32 — Аль-Муваллад, 38

Украина: Лунин — Караваев, Ракицкий, Хачериди (Ордец, 70), Матвиенко (Соболь, 65) — Степаненко (Ротань, 46), Зинченко (Малиновский, 65) — Марлос (Беседин, 85), Цыганков (Буяльский, 46), Коноплянка — Кравец

Саудовская Аравия: Аль-Мусайлем – Аль-Харби, Аль-Муваллад (Аль-Кувайкиби, 72), Аль-Шахрани (Муат, 90), Осама Хавсави – Омар Хавсави, Аль-Яссам (Асири, 80), Аль-Шехри (Аль-Могхави, 61), Аль-Давсари (Аль-Фиги, 90) – Атиф, Аль-Сахлави (Аль-Моашер, 86)

Предупреждения: Буяльский, Малиновский — Хавсави, Могхави

НВ