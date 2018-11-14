15 ноября 2018, четверг

Сборная Украины потеряла защитника перед матчами против Словакии и Турции

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Василий Кравец (слева) не сможет в ноябре дебютировать за сборную Украины
Фото: ФФУ

Василий Кравец (слева) не сможет в ноябре дебютировать за сборную Украины

Защитник испанского Луго Василий Кравец получил травму и не поможет сборной Украины в ноябрьских матчах.

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ. На тренировке национальной команды 21-летний футболист получил обидную травму: у него диагностировано защемление мышцы поясничного отдела после резкого движения.

Срок восстановления Кравца составит около двух недель. Игрок в ближайшие дни вернется в Испанию и будет проходить лечение в своем клубе.

В ноябре сборная Украины проведет два матча: игру Лиги наций против Словакии 16 ноября и контрольный поединок против Турции 20 ноября.

Накануне стало известно, что защитник сборной Украины Василий Кравец не смог завершить тренировку национальной команды из-за повреждения. 21-летний игрок обороны почувствовал боль в спине и покинул поле.

Накануне наставник сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящих гостевых матчей. Несмотря на отсутствие турнирных задач, поскольку желто-синие уже выиграли свою группу второго дивизиона Лиги наций, а также товарищеский характер второй игры, тренер отметил важность этих поединков.

На прошлой неделе Шевченко объявил состав команды на поединки против Словакии и Турции. Список включал в себя 23-х исполнителей. 

Накануне наставник сборной Украины довызвал в команду нападающих Марьяна Шведа и Андрея Борячука на эти матчи. 

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