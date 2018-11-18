Сборная Украины потеряла полузащитника перед матчем против Турции - СМИ

Полузащитник сборной Украины Иван Петряк не сыграет в товарищеском матче против команды Турции, сообщает Команда №1.
По информации источника, игрок не принимал участия в воскресной тренировке команды из-за повреждения. Петряк травмировался в субботу, получив удар по ноге на тренировке.
Кроме того, из-за повреждений матч с Турцией могут пропустить Сергей Кривцов и Роман Яремчук.
Товарищеский матч Турция - Украина состоится 20 ноября.
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В последнем матче сборная Украины с результатом 1:4 проиграла на выезде команде Словакии в заключительном матче группового этапа Лиги наций.
Накануне футболисты сборной Украины поучаствовали в челлендже #ЧитайРідною, продекламировав стихотворение Николая Винграновского Вінок на березі юності.
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