Сборная Украины потеряла полузащитника перед матчем против Турции - СМИ

Иван Петряк (справа) не сыграет против Турции

Полузащитник сборной Украины Иван Петряк не сыграет в товарищеском матче против команды Турции, сообщает Команда №1.

По информации источника, игрок не принимал участия в воскресной тренировке команды из-за повреждения. Петряк травмировался в субботу, получив удар по ноге на тренировке.

Кроме того, из-за повреждений матч с Турцией могут пропустить Сергей Кривцов и Роман Яремчук.

Товарищеский матч Турция - Украина состоится 20 ноября.

В последнем матче сборная Украины с результатом 1:4 проиграла на выезде команде Словакии в заключительном матче группового этапа Лиги наций.

Накануне футболисты сборной Украины поучаствовали в челлендже #ЧитайРідною, продекламировав стихотворение Николая Винграновского Вінок на березі юності.